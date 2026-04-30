Глобална флотила Сумуд: Израел во близина на Грција заплени 21 брод од флотилата што пловеше кон Газа - Флотилата соопшти дека 17 бродови успеале да избегаат и да влезат во грчките води по инцидентот

Глобалната флотила Сумуд денес соопшти дека израелските сили заплениле 21 од нивните бродови во меѓународни води на неколку милји од територијалните води на Грција, пренесува Анадолу.

Флотилата рече дека 17 бродови успеале да избегаат и да влезат во грчките води по инцидентот.

Најмалку шест Австралијци учествуваат во патувањето, според Џејн Салмон, претставник за медиумите на австралиската делегација од флотилата.

Австралиската радиодифузна корпорација соопшти дека побарала коментар од израелската Армија за инцидентот.

Израелското Министерство за надворешни работи во соопштение објавено на американската компанија за социјални мрежи X истакна дека околу 175 активисти од повеќе од 20 бродови на флотилата „сега мирно се упатуваат кон Израел“.

Претходно, флотилата што се движеше кон Газа соопшти дека израелските поморски сили пресретнале и онеспособиле неколку од нивните бродови во меѓународни води, оставајќи стотици цивили заглавени на море додека кон нив се приближувала бура.

Доцна синоќа, израелското воено радио соопшти дека поморските сили почнале да ја преземаат контролата врз бродовите на флотилата што се движеле кон Газа далеку од брегот на Израел.

Исто така, додадоа дека израелските сили заплениле седум од бродовите на флотилата во близина на грчкиот остров Крит.

Флотилата, која носи хуманитарна помош за Газа, има за цел да ја пробие блокадата на Израел и да отвори хуманитарен коридор по море.

Израел воведе блокада врз Појасот Газа од 2007 година, оставајќи околу 1,5 милиони Палестинци од околу 2,4 милиони без покрив над главата, откако нивните домови беа уништени за време на воената офанзива.