- Мотеги ја истакна и важноста на трилатералната соработка, во која партнерските земји соработуваат за да ја поддржат Палестина потпирајќи се на своите соодветни предности

Глобалната поддршка за Палестина ќе продолжи да расте, порача шефот на јапонската дипломатија - Мотеги ја истакна и важноста на трилатералната соработка, во која партнерските земји соработуваат за да ја поддржат Палестина потпирајќи се на своите соодветни предности

Јапонскиот министер за надворешни работи Тошимицу Мотеги изрази „силна“ надеж дека меѓународната поддршка за Палестина ќе продолжи да расте, истакнувајќи дека „одржливоста на Палестина е неопходна за остварување на решението со две држави“, пренесува Анадолу.

Мотеги ги даде овие изјави додека копретседаваше со министерскиот состанок на Конференцијата за соработка меѓу земјите од Источна Азија за развој на Палестина (CEAPAD), што се одржа во средата во Манила, на Филипините, објави државниот сервис НХК.

Рамката CEAPAD беше лансирана под водство на Јапонија во 2013 година со цел да се разговара за поддршката за Палестина.

На состанокот учествуваа претставници од Палестинската самоуправа и од источноазиските земји.

Нагласувајќи го значењето на CEAPAD, Мотеги рече дека оваа рамка може да придонесе кон напорите за градење на палестинската држава преку среднорочен и долгорочен развој на човечките ресурси.

Тој посочи на развојот на таленти во областите како што се здравството, образованието, земјоделството и туризмот.

Мотеги ја истакна и важноста на трилатералната соработка, во која партнерските земји соработуваат за да ја поддржат Палестина потпирајќи се на своите соодветни предности.