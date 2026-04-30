Германски активисти блокираа објект на „Рајнметал" поради испораката на оружје за Израел

Пропалестински активисти денес извршија блокада на објектот на компанијата „Рајнметал“ во Берлин, тврдејќи дека германската воена компанија планира да го прошири производството на муниција наменета за Израел, јавува Анадолу.

Протестот започна утринава во населбата Вединг, каде што членови на групата, која се нарекува „Мирно против геноцидот“, одржаа протест седејќи пред влезот на локацијата и ги залепија дланките за земја пред портата.

Акцијата го спречи влегувањето и излегувањето на возилата во траење од неколку часа.

Демонстрантите поставија транспарент на кој пишуваше „Без профит од геноцид“ и носеа фотографии на кои е прикажано уништувањето на палестинските територии, како и во Либан.

Полицијата пристигна на местото на настанот и употреби специјални растворувачи за да ги одлепи рацете на демонстрантите пред да ги приведе.

Во соопштението, активистите наведоа дека „Рајнметал“ веќе произведува муниција за Израел и дека планира да го прошири производството преку изработка на муниција со голем калибар.

„Германија и ’Рајнметал‘ стануваат соучесници во геноцид“, изјави портпаролката на групата, Лаила Фуис, повикувајќи го Берлин да ги прекине испораките на оружје. „Не сме подготвени да стоиме отстрана додека германското оружје убива цивили и уништува цели земји.“

Една од учесничките, Бедија Озакјол, во видеопорака објавена на интернет рече дека има три деца и дека е растажена од глетката на десетици илјади мртви деца во Газа.

„Тие никогаш не го доживеаја своето детство, никогаш не ги остварија своите соништа“, рече таа.

Групата најави натамошни дејства против фабриката во Берлин и германските пратки на оружје за Израел.