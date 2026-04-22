Германските социјалдемократи со критики до Владата за блокирањето на суспензијата на договорот меѓу ЕУ и Израел

Германската Социјалдемократска партија (СПД), која е дел од владината коалиција, денес упати остри критики до сопствената Влада поради одлуката да се блокира суспензијата на Договорот за асоцијација меѓу Европската Унија (ЕУ) и Израел, јавува Анадолу.

Адис Ахметовиќ, портпарол за надворешна политика на парламентарната група на СПД, изјави дека ова е погрешна одлука бидејќи федералната Влада „активно спречува“ заземање единствен европски став за политиката на Блискиот Исток, особено во однос на Газа, Западниот Брег и Либан.

Во изјавата за медиумот „Редакционснецверк Дојчланд“, Ахметовиќ истакна дека германската Влада не поддржала дури ниту компромисни предлози по ова прашање.

Ставовите на европските земји и понатаму се поделени околу трговските врски со Израел. Додека Шпанија и Ирска силно притискаат за суспензија на договорот, други членки, меѓу кои Германија и Италија, се спротивставуваат на таков чекор.

Неколку земји членки на ЕУ уште во текот на 2025 година повикаа на суспензија на договорот поради геноцидот што Израел го спроведува во Газа.

Сепак, одлука никогаш не беше донесена. Инвазијата на Израел врз Либан и новиот закон со кој се воведува смртна казна за Палестинците на Западниот Брег сега доведоа до повторно отворање на ова прашање.