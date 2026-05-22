- Некогаш првенствено поврзани со криминална активност, кибернападите сè повеќе се користат за политичка моќ. Компаниите, болниците, електраните и политичарите се цел на напади.

Германските болници цел на голем кибернапад, украдени податоци на десетици илјади пациенти - Некогаш првенствено поврзани со криминална активност, кибернападите сè повеќе се користат за политичка моќ. Компаниите, болниците, електраните и политичарите се цел на напади.

Податоците на десетици илјади пациенти се украдени во кибернапад насочен кон надворешен давател на услуги што го користат голем број болници во Германија, објави денес јавниот сервис АРД, пренесува Анадолу.

Само Универзитетската болница во Келн соопшти дека биле опфатени 30.000 луѓе. Според јавувањата, нападот се случил на средината на април. Бидејќи нападот бил насочен кон надворешен давател на услуги, а не кон болницата, клиничките системи и грижата за пациентите не биле компромитирани во ниеден момент.

Во јужната покраина Баден-Виртемберг, крадците украле податоци на повеќе од 72.000 пациенти во универзитетските болници во Фрајбург, Улм, Хајделберг и Тибинген. Обемот на нападот бил различен во болниците.

- Болниците велат дека грижата за пациентите не е нарушена -

Според Универзитетската болница во Фрајбург, од инцидентот се погодени некои пациенти со приватно дополнително осигурување, како и пациентите што сами плаќале.

Како резултат на тоа, матичните податоци, имиња, датуми на раѓање и адреси, биле украдени од околу 54.000 луѓе. Во околу 900 случаи податоците за фактурирање, исто така, биле компромитирани. Информациите може да откријат детали поврзани со дијагнози и видови третмани.

Во Келн, криминалците дошле до општите податоци - имиња, адреси и лекари што лекуваат повеќе од 27.000 луѓе. Универзитетската болница соопшти дека во наредните денови лично ќе ги извести сите засегнати лица, додавајќи дека секој што нема да добие писмо не е оштетен во кибернападот.

Универзитетската болница во Сарланд пријави повеќе од 1.200 лица опфатени со нападот.

Според болниците, надворешниот давател на услуги се грижи за фактурирање за услуги што им се даваат на пациенти со приватно или елективно медицинско осигурување во име на голем број болници низ Германија. Тие повторија дека грижата за пациентите и клиничките системи не се нарушени во ниеден момент.

Кибернападите во Германија се интензивираат, клучната инфраструктура на земјата се соочува со растечки закани.

Некогаш првенствено поврзани со криминална активност, сè повеќе се користат за политичка моќ. Компаниите, болниците, електраните и политичарите се цел на напади, нарушувајќи ги услугите и откривајќи чувствителни податоци.