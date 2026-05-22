Германскиот министер за надворешни работи изрази сомнеж за мисија предводена од НАТО за Ормускиот Теснец

Германскиот министер за надворешни работи, Јохан Вадефул, денес изрази сомнеж за евентуална мисија предводена од НАТО за обезбедување на Ормускиот Теснец, но рече дека Берлин се подготвува да придонесе во напорите предводени од Велика Британија и Франција за да се осигури слободен премин низ клучниот поморски патен правец, јавува Анадолу.

„Не предвидувам итна мисија на НАТО во традиционална смисла во Ормускиот Теснец“, изјави Вадефул на новинарите во Шведска пред да им се придружи на колегите на состанокот на министри за надворешни работи на НАТО.

„Сепак, јасно е сојузништвото во кое стоиме со трансатлантската алијанса. И Соединетите Американски Држави можат да бидат сигурни дека можат да се потпрат на нас во секое време“, додаде тој.

Вадефул рече дека Германија ќе придонесе во напорите да се осигури слободата на пловидбата низ стратегискиот воден пат.

„Секогаш сме велеле дека сме подготвени да осигуриме слободен премин низ Ормускиот Теснец. Се подготвуваме за овие операции под водство на Обединетото Кралство и Франција“, рече тој.

Запрашан за политичките тензии меѓу САД и Германија, откако канцеларот Фридрих Мерц го критикуваше претседателот Доналд Трамп во врска со војната со Иран, а Трамп го критикуваше Берлин затоа што не понудил итна поддршка за обезбедување на Теснецот, Вадефул се обиде да го намали значењето на спорот меѓу сојузниците.

„Во тек се разговори со САД за распоредување ракетни системи со голем дострел во Германија“, изјави Вадефул, што всушност се однесува на информациите дека администрацијата на Трамп ги одложила плановите за стационирање на ракетите „Томахавк“ во Германија (кои требаше да служат за одвраќање на Русија) поради моменталните тензии со Берлин.

„Ги повикуваме Соединетите Американски Држави да останат на своите претходни планови и да го направат тоа. Но, ние сме подготвени и за процес на набавка“, рече тој, укажувајќи на можната алтернатива во која Германија би купила ракети со голем дострел од американски производители за да ги затвори празнините во воените капацитети на Европа.

Вадефул ја поздрави и одлуката на САД да испратат дополнителни 5.000 војници во Полска, по една недела откако Пентагон соопшти дека го откажал планираното распоредување во таа земја.

„Ова е добра одлука, бидејќи ѝ служи не само на безбедноста на Полска, туку и на безбедноста на целата Алијанса – па така и на нашата. Ова е апсолутно во наш интерес, ние многу го поддржуваме тоа“, рече тој.