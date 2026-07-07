- „Можеме да ветиме 140 милијарди евра за Украина за 2026 година и следната година, извлечени исклучиво од европски и канадски придонес“

Германскиот министер Вадефул: Сојузниците на НАТО ќе се обврзат на помош од 140 милијарди евра за Украина - „Можеме да ветиме 140 милијарди евра за Украина за 2026 година и следната година, извлечени исклучиво од европски и канадски придонес“

Сојузниците на НАТО се подготвуваат да се обврзат на 140 милијарди евра поддршка за Украина оваа и следната година, изјави денес германскиот министер за надворешни работи, опишувајќи го планираниот ангажман како сигнал до Москва дека поддржувачите на Киев не се колебаат, пренесува Анадолу.

„Можеме да ветиме 140 милијарди евра за Украина за 2026 година и следната година, извлечени исклучиво од европски и канадски придонес“, изјави Јохан Вадефул за радиото Дојчландфунк, пред самитот на НАТО во Анкара. „Ова ќе биде многу силен сигнал за поддршка на Украина“.

Вадефул рече дека неодамнешните случувања на бојното поле покажаа дека војната влегла во фаза во која Украина е во можност посилно да ја притисне Русија, додавајќи дека ова покажува дека западната поддршка има влијание. Тој рече дека притисокот врз Русија треба дополнително да се зголеми за да се натера да се врати на преговарачката маса.

„Европа е подготвена да се вклучи во преговори - како што канцеларот Мерц јасно стави до знаење во Лондон заедно со Емануел Макрон и Кир Стармер“, рече Вадефул, осврнувајќи се на разговорите меѓу германските, француските и британските лидери во Лондон минатиот месец.

„Сега е до (рускиот претседател) Владимир Путин конечно да разбере дека нема да го добие овој конфликт на бојното поле, туку дека преговорите се соодветниот тек на дејствување и дека сега треба да се бара патот до преговарачката маса“, додаде тој.