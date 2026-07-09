- „Се согласивме со американската Влада на маргините од состанокот на НАТО во Анкара дека ќе купиме американски ракети 'Томахавк' и ќе ги стационираме во Германија“

Германскиот канцелар објави купување на американски ракети „Томахавк“ - „Се согласивме со американската Влада на маргините од состанокот на НАТО во Анкара дека ќе купиме американски ракети 'Томахавк' и ќе ги стационираме во Германија“

Германија и САД постигнаа договор за купување американски ракети „Томахавк“, објави денес канцеларот Фридрих Мерц, јавува Анадолу.

„Исто така, се согласивме со американската Влада на маргините од состанокот на НАТО во Анкара дека ќе купиме американски ракети 'Томахавк' и ќе ги стационираме во Германија. Ова ќе ни помогне да затвориме важен стратегиски јаз во нашата одбрана“, рече Мерц во говорот пред Парламентот за состојбата со актуелните настани по самитот на НАТО во турската престолнина.

„И во исто време, ќе работиме на развој на наши сопствени европски системи и нивно стационирање во Европа“, додаде тој.

Пентагон првично планираше да ја откаже продажбата на ракети „Томахавк“ за Германија, делумно затоа што официјалните претставници беа загрижени дека Русија би го сметала тоа за ескалација.