„Ја ценам улогата на Турција. Таа е клучен стратегиски сојузник за нас во надворешната и безбедносната политика“, изјави Мерц пред новинарите во Анкара по завршувањето на дводневниот Самит на НАТО, чиј домаќин беше турскиот претседател Ердоган.

Германскиот канцелар Мерц: Турција е клучен стратегиски сојузник во нашата надворешна и безбедносна политика „Ја ценам улогата на Турција. Таа е клучен стратегиски сојузник за нас во надворешната и безбедносната политика“, изјави Мерц пред новинарите во Анкара по завршувањето на дводневниот Самит на НАТО, чиј домаќин беше турскиот претседател Ердоган.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес вети поблиска соработка со Турција во областа на безбедносната и надворешната политика, нагласувајќи ја клучната улога на Анкара во одржувањето на регионалниот мир и стабилност, јавува Анадолу.

„Ја ценам улогата на Турција. Таа е клучен стратегиски сојузник за нас во надворешната и безбедносната политика“, изјави Мерц пред новинарите во Анкара по завршувањето на дводневниот Самит на НАТО, чиј домаќин беше турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.

Мерц му се заблагодари на Ердоган за успешната организација на Самитот и додаде дека за време на билатералната средба разговарале за продлабочување на соработката и размениле мислења за актуелните регионални и меѓународни прашања.

„На претседателот Ердоган му потврдив дека, со оглед на геостратегиската положба на Турција, имаме силен интерес за блиска соработка со нашиот НАТО-партнер, и токму тоа го правиме“, рече Мерц.

Канцеларот ја пофали улогата на Турција во промовирањето на мирот и стабилноста во регионот, истакнувајќи дека Анкара дала „огромен придонес“ за регионалната стабилизација.

„Свесни сме дека успесите постигнати во Сирија најверојатно не би биле можни без придонесот на турскиот претседател“, нагласи Мерц.

Тој откри дека побарал од Ердоган да го искористи своето влијание врз рускиот претседател Владимир Путин за да помогне во ставањето крај на војната во Украина.

Мерц додаде дека во блиска иднина ќе го пречека Ердоган во Берлин за следната рунда владини консултации меѓу Турција и Германија.