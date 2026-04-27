Германскиот канцелар Мерц: САД немаат стратегија за излез од војната против Иран

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес ги критикуваше Соединетите Американски Држави (САД) поради недостигот на „стратегија за излез“ во војната со Иран, истовремено истакнувајќи дека Иранците се „многу вешти“ преговарачи, јавува Анадолу.

„Проблемот со ваквите конфликти е секогаш следниов: не треба само да влезете; туку морате и да излезете. Го видовме тоа многу болно во Авганистан, во текот на 20 години. Го видовме тоа и во Ирак“, рече Мерц за време на дискусијата со средношколци во западниот град Марсберг.

САД „очигледно влегоа во оваа војна во Иран без никаква стратегија“, ја пренесе германската новинска агенција ДПА изјавата на канцеларот, кој додаде дека токму затоа сега е уште потешко да се стави крај на конфликтот.

Мерц рече дека не верува оти САД можат брзо да ја завршат војната во Иран „бидејќи Иранците се очигледно посилни од очекуваното, а Американците јасно немаат ниту вистински убедлива стратегија во преговорите“.

„Особено што Иранците се очигледно многу вешти во преговарањето – или подобро кажано, многу вешти во непреговарањето“, рече канцеларот.

„Цела нација е понижена од иранското раководство“, додаде тој.

Мерц предупреди и дека американската војна во Иран длабоко влијае врз економските перформанси на неговата земја.

„Ситуацијата во моментов е прилично сложена и нè чини многу пари. Овој конфликт, оваа војна против Иран, има директно влијание врз нашите економски резултати.“

Минатата недела, економскиот двигател на Европа ја намали својата прогноза за раст за оваа и за следната година, директно обвинувајќи ја војната на САД и Израел против Иран.

Коалицијата предводена од конзервативците на Мерц сега очекува економијата да порасне само за 0,5 % оваа година, што е пад од претходната проценка од 1,0 %. За 2027 година, исто така, ја намали својата прогноза на 0,9 % од 1,3 %.

Претходно овој месец, анкетата спроведена од весникот „Билд ам Зонтаг“ покажа дека 70 % од гласачите се незадоволни од работата на Мерц, додека само 21 % се задоволни.

Седумдесет и три проценти од анкетираните се незадоволни од коалицијата на десничарскиот центар составена од христијано-демократите и социјалдемократите, додека само 20 % изразиле задоволство.