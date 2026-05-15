Германскиот канцелар Мерц: Не би им препорачал на младите луѓе да одат во САД за образование или работа - „Таму се разви поинаква социјална клима. Денес, дури и најобразованите луѓе во САД имаат големи тешкотии да најдат работа“

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес ги повика младите луѓе добро да размислат пред да заминат на образование или работа во Соединетите Американски Држави (САД), нагласувајќи дека Германија нуди подобри долгорочни можности, јавува Анадолу.

„Денес не би им препорачал на моите деца да одат во САД за да се образуваат и да работат таму“, изјави Мерц на собирот на германските католици во Вурцбург.

„Таму се разви поинаква социјална клима. Денес, дури и најобразованите луѓе во САД имаат големи тешкотии да најдат работа“, рече тој.

Германскиот канцелар им порача на младите учесници дека, и покрај економските последици од меѓународните конфликти и војни, социјалната пазарна економија на Германија сè уште нуди големи перспективи, вклучувајќи ги правата на работниците да учествуваат во носењето одлуки на сите нивоа.

„Сакам да нè охрабрам сите да останеме оптимисти дека, и покрај многуте предизвици, можеме да успееме. Јас постојано се трудам да го правам тоа, вклучително и преку објаснување на работите“, рече Мерц.

„Мое цврсто уверување е дека има малку земји во светот кои нудат толку огромни можности, особено за младите луѓе, како што тоа го прави Германија“, додаде тој.