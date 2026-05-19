- „Иран повеќе не смее да ги држи во заложништво регионот и целиот свет“

Германскиот канцелар Мерц: Иран мора да престане да купува време, да се врати на преговарачката маса - „Иран повеќе не смее да ги држи во заложништво регионот и целиот свет“

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес го повика Техеран да се врати на преговорите со САД, предупредувајќи дека долготрајниот конфликт ќе има сериозни последици низ целиот регион, но и пошироко, јавува Анадолу.

„Иран мора да дојде на преговарачката маса. Мора да престане да купува време“, изјави Мерц на заедничката прес-конференција со швајцарскиот претседател Ги Пармелин во Берлин. „Иран повеќе не смее да ги држи во заложништво регионот и целиот свет“, рече тој.

Неговите изјави доаѓаат еден ден откако американскиот претседател Доналд Трамп објави дека одлучил да го одложи големиот воен напад врз Иран планиран за денес, по директните апели од лидерите на Катар, Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ).

Сепак, Трамп додаде дека им дал инструкции на највисоките воени и претставници на одбраната да „бидат подготвени да продолжат со целосен напад од големи размери врз Иран во секој момент, во случај да не се постигне прифатлив договор“.

Канцеларот Мерц нагласи дека континуираната блокада на Ормускиот Теснец ја загрозува глобалната економија и им нанесува значителна штета на извозно ориентираните земји, како што се Германија и Швајцарија.

„Во координација со нашите партнери вложуваме напори за да ја вратиме слободната пловидба низ Ормускиот Теснец колку што е можно побрзо“, изјави Мерц пред новинарите.

„Откако ќе се исполнат неопходните предуслови, Германија, исто така, ќе биде подготвена да придонесе со својот воен капацитет во овие напори“, додаде тој.