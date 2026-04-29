- „Од самиот почеток имав сомнежи за она што беше иницирано со војната во Иран, и затоа го изразив тоа“

Германскиот канцелар Мерц ги повтори сомнежите за војната со Иран, тврди дека односите со Трамп остануваат добри - „Од самиот почеток имав сомнежи за она што беше иницирано со војната во Иран, и затоа го изразив тоа“

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес се обиде да ги смири тензиите со САД во врска со војната со Иран, изјавувајќи дека само ги изразил долготрајните загрижености за тешкото влијание на долготрајниот конфликт врз економијата, јавува Анадолу.

„Личниот однос меѓу американскиот претседател и мене останува, според моето мислење, непроменет и добар“, изјави Мерц за новинарите во Берлин, на прашањето за неговиот сè покритичен став кон војната со Иран и нападите на американскиот претседател Доналд Трамп на социјалните мрежи.

„Од самиот почеток имав сомнежи за она што беше иницирано со војната во Иран, и затоа го изразив тоа“, рече Мерц.

„Ние во Германија и Европа значително страдаме од последиците, на пример, од затворањето на Ормускиот Теснец.“

Германскиот лидер истакна дека долготрајниот американско-израелски конфликт со Иран има директно влијание врз снабдувањето со енергија во Европа и Германија, што значително ги намалува економските резултати.

„Затоа, апелирам овој конфликт да се реши, а ние сè уште сме вклучени во продуктивни дискусии едни со други“, рече тој.

„Значи, да се изразам со англо-американски термини, сè уште сме во добри односи на комуникација.“