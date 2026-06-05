- „Европската Унија мора да покаже дека има волја и дека е подготвена за проширување и за тоа ќе дискутираме денеска“

Германскиот канцелар Мерц во Тиват: ЕУ мора да покаже политичка волја за проширување - „Европската Унија мора да покаже дека има волја и дека е подготвена за проширување и за тоа ќе дискутираме денеска“

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денеска изјави дека процесот на проширување на Европската Унија (ЕУ) трае предолго и дека е неопходно да се покаже јасна политичка волја за негово забрзување, јавува Анадолу.

Говорејќи на маргините на Самитот на ЕУ и Западен Балкан во Тиват, Мерц рече дека за ова прашање разговарал со францускиот претседател Емануел Макрон, особено за следните чекори во процесот на прием на земјите од Западен Балкан во Европската Унија.

„Европската Унија мора да покаже дека има волја и дека е подготвена за проширување и за тоа ќе дискутираме денеска“, изјави Мерц.

Тој оцени дека процесот на проширување во изминатите години бил забавен и дека е потребно Европската Унија да преземе поголема одговорност за да се избегнат претходните пропусти во политиката на проширување.

„Овој дел од Европа има перспектива да влезе во ЕУ, и ако 13 години не сме направиле ниту еден значаен чекор, тогаш јасно е дека сме направиле одредени грешки“, додаде германскиот канцелар.

Самитот во Тиват ги собра лидерите на Европската Унија и Западен Балкан, а во фокусот се разговорите за проширувањето, реформите и зајакнувањето на европската перспектива на регионот.