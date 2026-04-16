Германскиот извоз на оружје во Израел ја разгорува војната во Иран, предупреди опозициската партија

Опозициската партија Левица денес ја обвини Владата на канцеларот Фридрих Мерц за разгорување на војната во Иран преку извоз на оружје во Израел, јавува Анадолу.

„Профитните интереси на воено-индустрискиот комплекс никогаш не служат на каузата на мирот, ниту на Блискиот Исток ниту на кое било друго место; наместо тоа, тие ги поттикнуваат војните кои однесуваат безброј животи и можат да чинат цели земји нивниот економски просперитет“, изјави пратеникот на Левица, Улрих Тоден, кој повика на итен и целосен прекин на извозот на оружје за Израел.

Иако германскиот Устав го забранува извозот на оружје во воени зони, Владата одобри испораки на оружје за Израел за време на првите недели од војната во Иран, објави Германската новинска агенција (dpa), повикувајќи се на Министерството за економија по парламентарното прашање упатено од Тоден.

Во периодот меѓу 28 февруари и 27 март, Берлин даде зелено светло за извоз на оружје во Израел во вредност од 6,6 милиони евра.

Германија важи за непоколеблив сојузник на Израел, а владините претставници во повеќе наврати изјавија дека земјата сноси посебна одговорност за безбедноста на Израел поради своето нацистичко минато.