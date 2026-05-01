Германскиот вицеканцелар со критики за стратегијата на Трамп кон Иран

Приклучувајќи се кон трансатлантскиот спор, вицеканцеларот на Германија денес го критикуваше американскиот претседател Доналд Трамп за неговата стратегија за Иран, и го повика да стави крај на војната што е можно поскоро, јавува Анадолу.

„Мислам дека тој навистина веруваше дека ова ќе биде прашање на два или три дена, а потоа сè ќе биде во ред. Тој сега ја носи одговорноста да обезбеди брзо завршување на оваа војна со Иран“, рече Ларс Клингбеил на настанот по повод Денот на трудот во западниот град Бергкамен.

Тој, исто така, застана во одбрана на канцеларот Фридрих Мерц од критиките оваа недела од американскиот претседател.

„Навистина не ни требаат совети од Доналд Трамп. Тој треба да го разгледа хаосот што го создаде. Тој треба да се погрижи сега да се одржат сериозни мировни преговори во Иран.“

„И го кажувам ова особено во однос на изминатите неколку дена, кога тој даваше коментари за германската федерална влада и канцеларот“, додаде Клингбеил.

Трамп во вторникот изјави дека германскиот канцелар смета дека е прифатливо Иран да поседува нуклеарно оружје, дополнително заострувајќи ги односите меѓу сојузниците.

На неговата платформа за социјални медиуми „Truth Social“, тој додаде дека Мерц „не знае што зборува“ и рече дека Техеран со нуклеарно оружје би го држел светот „како заложник“.