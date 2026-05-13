Германската шпионска агенција купи европска алтернатива на Палантир поради загриженост за доверливоста

Германската служба за внатрешно разузнавање, БфВ, купи европска алтернатива на софтверот за анализа на податоци на компанијата „Палантир“ поради загриженост за доверливоста на американската компанија, објавија денес локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Јавните сервиси ВДР и НДР известија дека, по евалуација на неколку алтернативи, БфВ го избрала софтверот развиен од француската компанија „ШапсВижн“ за анализа на големи количини податоци и поддршка на истрагите за борба против тероризмот и шпионажата со помош на алатки за вештачка интелигенција.

Овој потег следуваше по изјавите на шефот на БфВ, Синан Селен, во декември дека одлуката на агенцијата нема да се заснова само на безбедносните придобивки и техничките способности, туку и на тоа дали е „геостратешки издржана“.

Тој рече дека агенцијата ќе размисли за избегнување на зависноста од странски компании и за зајакнување на европскиот суверенитет.

Американската компанија „Палантир“ долго време е контроверзна во Германија, делумно поради тоа што нејзиниот соосновач Питер Тил, поддржувач на администрацијата на Трамп, постојано изразува скептицизам кон традиционалните демократски системи.

Германските политичари станаа сè покритични и поради централната улога на „Палантир“ во американската агенција за спроведување на имиграцијата ИЦЕ и нејзиниот мониторинг врз мигрантите.

„Палантир“, исто така, се соочи со критики од групите за човекови права поради извештаите дека обезбедила системи овозможени со вештачка интелигенција, вклучително и поддршка за целење и анализа на податоци, како и критична инфраструктура за податоци, на израелската Армија за операциите во Газа, Либан и Иран.