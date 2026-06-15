Германската министерка за економија ќе ја посети Турција на разговори за трговијата и енергетиката - „Турција е стратегиски важен партнер за Германија“

Германската министерка за економија и енергетика, Катерина Рајхе, оваа недела ќе ја посети Турција, каде што ќе одржи разговори на високо ниво за зајакнување на трговската и енергетската соработка, соопшти денес нејзиното Министерство, јавува Анадолу.

„Турција е стратегиски важен партнер за Германија“, изјави за новинарите во Берлин портпаролката на Министерството, Сузане Унград.

„Посетата во четврток и петок ќе се фокусира на германско-турското економско и енергетско партнерство“, рече таа.

Предвидено е Рајхе да присуствува на состаноците на Заедничката економска и трговска комисија (ЈЕТЦО) и на Германско-турскиот енергетски форум, две долгогодишни платформи за продлабочување на билатералните врски.

Исто така, таа ќе одржи директни разговори со турските колеги, придружувана од околу 30 бизнис-лидери од клучните економски и енергетски сектори.