- Министерството планира да алоцира 10 милијарди евра во следните три години за овие мерки, вклучувајќи ја и набавката на повеќе од 1.000 специјализирани возила и околу 110.000 полски кревети...

Германија подготвува план за цивилна одбрана со апликација за лоцирање засолништа - Министерството планира да алоцира 10 милијарди евра во следните три години за овие мерки, вклучувајќи ја и набавката на повеќе од 1.000 специјализирани возила и околу 110.000 полски кревети...

Се очекува германската Влада оваа недела да одобри нов план за цивилна одбрана кој вклучува апликација за лоцирање засолништа и набавка на повеќе од 100.000 кревети на расклопување, објавија денес германските медиуми, пренесува Анадолу.

Според германскиот весник „Билд“, планот подготвен од Министерството за внатрешни работи предвидува и формирање на нова единица „команда за цивилна одбрана“ со цел да се координира поблиска соработка меѓу цивилните и воените одбранбени структури.

Министерството планира да алоцира 10 милијарди евра во следните три години за овие мерки, вклучувајќи ја и набавката на повеќе од 1.000 специјализирани возила и околу 110.000 полски кревети на расклопување, при што испораките се планирани во периодот меѓу 2027 и 2029 година.

Клучен дел од планот вклучува регистрација на јавниот простор за засолништа на национално ниво, вклучувајќи бункери, подруми, тунели на метроата, обични тунели и подземни паркинг-гаражи.

Според известувањата, овие локации би биле интегрирани во дигиталниот систем за предупредување на Германија и во апликацијата за итни случаи „НИНА“, за да им се помогне на жителите да го лоцираат најблиското засолниште за време на вонредни состојби.

Министерот за внатрешни работи Александер Добринт изјави дека мерките се насочени кон подобрување на подготвеноста на Германија за хибридни закани и идни кризи.

„Ги зајакнуваме нашите капацитети за цивилна заштита и цивилна одбрана“, изјави Добринт за „Билд“.

„Заземаме цврст став против хибридните закани, обезбедувајќи постојана поддршка за нашите волонтерски сили. Ги интегрираме напорите на воената и цивилната одбрана за да ги зголемиме безбедноста и отпорноста“, додаде тој.