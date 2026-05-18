Германија подготвува план за цивилна одбрана со апликација за лоцирање засолништа

Ayhan Şimşek
18 Мај 2026•Ажурирај: 18 Мај 2026
Се очекува германската Влада оваа недела да одобри нов план за цивилна одбрана кој вклучува апликација за лоцирање засолништа и набавка на повеќе од 100.000 кревети на расклопување, објавија денес германските медиуми, пренесува Анадолу.
Според германскиот весник „Билд“, планот подготвен од Министерството за внатрешни работи предвидува и формирање на нова единица „команда за цивилна одбрана“ со цел да се координира поблиска соработка меѓу цивилните и воените одбранбени структури.
Министерството планира да алоцира 10 милијарди евра во следните три години за овие мерки, вклучувајќи ја и набавката на повеќе од 1.000 специјализирани возила и околу 110.000 полски кревети на расклопување, при што испораките се планирани во периодот меѓу 2027 и 2029 година.
Клучен дел од планот вклучува регистрација на јавниот простор за засолништа на национално ниво, вклучувајќи бункери, подруми, тунели на метроата, обични тунели и подземни паркинг-гаражи.
Според известувањата, овие локации би биле интегрирани во дигиталниот систем за предупредување на Германија и во апликацијата за итни случаи „НИНА“, за да им се помогне на жителите да го лоцираат најблиското засолниште за време на вонредни состојби.
Министерот за внатрешни работи Александер Добринт изјави дека мерките се насочени кон подобрување на подготвеноста на Германија за хибридни закани и идни кризи.
„Ги зајакнуваме нашите капацитети за цивилна заштита и цивилна одбрана“, изјави Добринт за „Билд“.
„Заземаме цврст став против хибридните закани, обезбедувајќи постојана поддршка за нашите волонтерски сили. Ги интегрираме напорите на воената и цивилната одбрана за да ги зголемиме безбедноста и отпорноста“, додаде тој.