Германија и Холандија ја преземаат новата командна улога на НАТО на Балтичкиот фронт

Германско-холандски воен корпус ќе ја преземе командата со источното крило на НАТО, поточно во Естонија и Латвија, соопштија денес министерствата за одбрана на двете земји, јавува Анадолу.

Распоредувањето на дополнителен тактички штаб во регионот ова лето ќе го зајакне единството на НАТО и ќе помогне во одвраќањето на Русија, соопштија министерствата на двете земји, потврдувајќи ја поддршката за одбрана на источното крило на Алијансата.

Се очекува ова лето НАТО официјално да ја формализира проширената улога на Првиот германско-холандски корпус (1ГНЦ). Овој дводржавен контингент со висока подготвеност може да се распореди брзо и да командува со копнени операции. Според новиот аранжман, тој ќе ги преземе командата и контролата врз единиците на НАТО и националните копнени единици стационирани во Естонија и Латвија, насочувајќи ги вежбите и другите подготовки, а во случај на криза ќе ја координира одбраната на источното крило.

„Со интеграцијата на германско-холандскиот корпус во одбранбените планови на НАТО, двете нации преземаат дополнителна одговорност за безбедноста на Европа“, соопшти германскиот министер за одбрана Борис Писториус.

„Посветени сме на нашата улога; со овој корпус нудиме успешна приказна за мултинационална соработка“, рече тој.

Штабот на 1ГНЦ, со седиште во Минстер, Германија, може да командува со меѓународни сили од околу 50.000 луѓе за време на кризи и конфликти. Покрај Германија и Холандија, повеќе од десетина сојузници на НАТО во моментов придонесуваат со свој кадар во штабот.

Штабот на корпусот претходно беше распореден во Авганистан во 2003, 2009 и 2013 година како поддршка на Меѓународните сили за безбедносна помош (ИСАФ). Помеѓу 2005 и 2024 година остана во состојба на подготвеност за Силите за одговор на НАТО во седум едногодишни ротации.