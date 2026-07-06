- „Немаме потреба да му понудиме ништо на Техеран; напротив: Иран незаконски минираше меѓународен пловен пат“

Германија: Иран треба да ги покрие трошоците за деминирањето на Ормускиот Теснец - „Немаме потреба да му понудиме ништо на Техеран; напротив: Иран незаконски минираше меѓународен пловен пат“

Германскиот министер за надворешни работи, Јохан Вадефул, денес изјави дека Иран е должен да ги сноси трошоците за евентуалната меѓународна операција за расчистување на мините во Ормускиот Теснец, пренесува Анадолу.

Вадефул ги даде овие изјави во интервју за весникот „Ханделсблат“, одговарајќи на прашањето дали европските земји би можеле да му понудат на Иран финансиски стимулации за да добијат согласност за мисија за деминирање.

„Немаме потреба да му понудиме ништо на Техеран; напротив: Иран незаконски минираше меѓународен пловен пат“, изјави Вадефул.

„Ако го расчистиме заедно со другите европски партнери, во оваа фаза не планираме да наплаќаме надоместок за тоа“, додаде тој.

„Сепак, во принцип, би било оправдано трошоците да ги сноси Иран, со оглед на тоа што меѓународната заедница би ја санирала штетата предизвикана од режимот.“

Вадефул истакна дека Германија останува отворена за придонес кон меѓународна мисија за воспоставување безбедна пловидба низ Теснецот, но нагласи дека секое распоредување на германските сили ќе бара јасна правна и политичка рамка.

„Ова лето ќе стане јасно дали постои остварлива и разумна улога за Бундесверот во деминирањето. Предуслов за тоа е доволно безбедна средина“, рече тој.

Тој додаде дека таквата операција би барала согласност од крајбрежните држави – особено Оман и Иран – и во голема мера ќе зависи од напредокот во преговорите меѓу САД и Иран.

Минатиот месец, Германија ги испрати миноловецот „Фулда“ и бродот за снабдување „Мозел“ од Источниот Медитеран кон регионот како подготвителна мерка. Бродовите поминаа низ Суецкиот Канал во средината на јуни и моментално се закотвени во Џибути заради дополнување на залихите. Министерот за одбрана, Борис Писториус, минатата недела изјави дека размислува за повлекување на двата германски воени брода.

Иран постојано отфрла каква било странска вмешаност во обезбедувањето на Ормускиот Теснец, инсистирајќи дека одговорноста за пловниот пат лежи исклучиво на крајбрежните држави и предупредувајќи ги вонрегионалните сили да не проектираат воена сила таму.