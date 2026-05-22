Германија го осуди лошото постапување на Израел со активистите од флотилата за помош на Газа

Германија денес побара „разјаснување“ од Израел за лошото постапување со германските активисти од флотилата за помош на Газа, оценувајќи ги „обвинувањата како апсолутно сериозни“, јавува Анадолу.

„Начинот на кој се постапуваше со активистите, меѓу кои има и германски државјани — за што дознавме дури вчера — според нас е целосно неприфатлив. Ние најостро го осудуваме овој чин и бараме истрагата да биде чиста и јавна (транспарентна)“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Јозеф Хинтерзехер, на средбата со новинарите во Берлин.

„Од наша перспектива, изнесените тврдења се исклучително сериозни и поради таа причина очекуваме темелна и транспарентна истрага“, додаде тој.

Хинтерсехер рече дека осум германски активисти од Глобалната флотила Сумуд што се движеше кон Газа, кои исто така беа повредени, слетаа во Истанбул синоќа.

Едно лице е хоспитализирано во Истанбул, според зборовите на портпаролот.