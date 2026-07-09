– Министерот за надворешни работи Вадефул предупреди дека глобалната економија трпи поради долготрајниот конфликт и сугерира Вашингтон и Техеран да започнат директни преговори наместо посреднички разговори

Германија ги повика САД и Иран на деескалација и враќање на дипломатијата – Министерот за надворешни работи Вадефул предупреди дека глобалната економија трпи поради долготрајниот конфликт и сугерира Вашингтон и Техеран да започнат директни преговори наместо посреднички разговори

Германскиот министер за надворешни работи ги повика САД и Иран да ги прекинат воените напади и да се вратат на дипломатијата, предупредувајќи дека долготрајниот конфликт им штети на луѓето насекаде и ја поткопува глобалната економија, пренесува Анадолу.

„Навистина не знам што друго би можеле САД да бомбардираат во Иран во овој момент. Поголемиот дел од целите веќе се уништени“, изјави Јохан Вадефул за јавниот сервис АРД синоќа.

„Исто така, не гледам каква смисла има Иран да ја продолжува блокадата во овој момент. Пукањето врз овие бродови сигурно беше голема грешка“, додаде тој, осврнувајќи се на неодамнешните непријателства во Ормускиот Теснец, кои САД ги наведоа како причина за своите обновени напади.

Вадефул ги повика двете страни да се вразумат и да ѝ дадат шанса на дипломатијата. Тој оцени дека директните преговори меѓу Вашингтон и Техеран, наместо сегашните индиректни преговори преку посредници, би биле најдобриот пат кон решение.

„Глобалната економија и луѓето трпат доволно“, рече тој. „Верувам дека постои општо очекување двете страни да се вразумат, да разговараат и да преговараат.“

„Или, попрецизно кажано, тие навистина треба да започнат со преговори“, додаде Вадефул. „Целта сега треба да биде директен разговор меѓу нив. Тоа сега мора да биде приоритет.“