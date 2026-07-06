- Се очекува Руте да одржи прес-конференција пред самитот на НАТО на 7 и 8 јули и да се сретне со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, пристигна во Анкара за самитот на високо ниво - Се очекува Руте да одржи прес-конференција пред самитот на НАТО на 7 и 8 јули и да се сретне со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денес пристигна во главниот град на Турција, Анкара, пред почетокот на самитот на лидерите на Алијансата, јавува Анадолу.

Се очекува Руте да одржи прес-конференција пред самитот на НАТО на 7 и 8 јули и да се сретне со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.

Министерот за одбранбени индустрии на Турција, Халук Ѓорѓун, го пречека Руте на аеродромот во Анкара, заедно со други официјални лица.

„Нè очекува историски самит, за кој веруваме дека ќе даде продуктивни резултати“, напиша Ѓорѓун на американската платформа за социјални мрежи X.

Тој истакна дека неговата агенција го координира Форумот за одбранбена индустрија со Руте и неговиот тим.