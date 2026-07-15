- Италијанската престолнина е домаќин на шестата рунда директни преговори од вчера, по петте рунди во Вашингтон, што резултираа со потпишување на рамковен договор

Вториот ден од либанско-израелските преговори во Рим заврши по разговорите за „пилот-зоните“ - Италијанската престолнина е домаќин на шестата рунда директни преговори од вчера, по петте рунди во Вашингтон, што резултираа со потпишување на рамковен договор

Вториот ден од либанско-израелските преговори што се одржаа во италијанската престолнина Рим заврши по дискусиите за неколку досиеја што беа отворени денес меѓу двете страни, објави либанската Национална новинска агенција (ННА), пренесува Анадолу.

Преговорите се фокусираа особено на прашања поврзани со двете „пилот-зони“, соопшти ННА.

Не се дадени дополнителни детали за исходот од сесијата.

Италијанската престолнина е домаќин на шестата рунда директни преговори од вчера, по петте рунди во Вашингтон, што резултираа со потпишување на рамковен договор.

Рамковниот договор предвидува постепено израелско повлекување од окупираната либанска територија, почнувајќи со две „пилот-зони“.

Претходно, портпарол на американскиот Стејт департмент, исто така, потврди дека разговорите во Рим биле „продуктивни и одржани во позитивна атмосфера“.

Спогодбата не утврдува распоред за повлекувањето, и го поврзува со преземањето целосна одговорност за безбедноста од страна на либанската Армија во областите што ги напуштија израелските сили и со разоружувањето на недржавните вооружени групи, со посебен осврт на либански Хезболах.

Разговорите во Рим доаѓаат во време кога Израел продолжува со нападите во Либан, во кои од 2 март досега загинаа најмалку 4.324 лица, 12.223 беа повредени, а повеќе од 1 милион беа раселени, според официјалните либански податоци.

Израел продолжува да окупира области во јужен Либан, некои ги држи со децении, а други се заземени за време на војната од 2023 до 2024 година.