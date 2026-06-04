- „Непријателот води хибридна војна против земјата, која вклучува и воено и психолошко војување“, рече тој

Врховниот лидер на Иран повика на национално единство „за да се спречат заговорите на непријателот“ - „Непријателот води хибридна војна против земјата, која вклучува и воено и психолошко војување“, рече тој

Врховниот лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, денес апелираше до граѓаните да го зачуваат националното единство и да ги надминат поделбите, со цел да се спречат обидите на непријателот за дестабилизација на земјата, јавува Анадолу.

Во пораката по повод 37-годишнината од смртта на поранешниот врховен лидер Рухолах Хомеини, Хамнеи ја нагласи важноста на одржувањето единство меѓу јавноста и владините претставници, објави новинската агенција „Мехр“.

„Непријателот води хибридна војна против земјата, која вклучува и воено и психолошко војување“, рече тој, без отворено да ги спомене САД и Израел.

„Непријателот доживеа воен пораз, па сега се обидува да го смени правецот преку предизвикување раздор и поделби меѓу иранскиот народ, со цел да ги оствари своите мрачни намери“, изјави тој.

Хамнеи нагласи дека зачувувањето на единството меѓу иранскиот народ и државните институции е од суштинско значење „за да се спречат заговорите на непријателот“.

Оваа недела САД и Иран разменија најжесток оган откако прекинот на оган стапи на сила на почетокот на април.

Иран лансираше ракети и беспилотни летала насочени кон американските воени објекти во регионот, како и кон меѓународниот аеродром во Кувајт, при што загина едно лице.

Регионалните тензии ескалираа од крајот на февруари откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран, при што загинаа повеќе од 3.000 луѓе. Техеран, во знак на одмазда, изврши напади врз Израел и земјите од Персискиот Залив каде што се наоѓаат американски бази и го затвори Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот со посредство на Пакистан стапи на сила на 8 април, а оттогаш продолжуваат напорите за постигнување договор.

Американскиот претседател Доналд Трамп во повеќе наврати изјави дека е многу блиску до потпишување договор за крај на војната, со кој повторно ќе се отвори Ормускиот Теснец, ќе се прекине нуклеарната програма на Иран и ќе се елиминираат резервите на збогатен ураниум во земјата.