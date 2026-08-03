- Автобусот превезувал туристи кон водопадите Марморе, една од најпознатите природни атракции во Италија

Во судир на автобус со кампер и две возила во централна Италија загинаа шест лица, 34 се повредени - Автобусот превезувал туристи кон водопадите Марморе, една од најпознатите природни атракции во Италија

Најмалку шест лица загинаа, а 34 се повредени кога автобус што превезувал туристи се судрил со кампер и уште две патнички возила на патот Терни–Риети во централна Италија, соопштија регионалните власти, пренесува Анадолу.

Несреќата се случила синоќа во близина на границата меѓу регионите Умбрија и Лацио.

Претседателката на регионот Умбрија, Стефанија Пројети, изјави дека шестмина од повредените се во критична состојба, додека уште две лица се здобиле со тешки повреди, пренесе италијанската новинска агенција АНСА.

Таа несреќата ја опиша како „катастрофална“ со голем број жртви, додавајќи дека регионалниот протокол за итни случаи бил активиран веднаш по првиот повик до службите за итна помош.

Според Пројети, автобусот превезувал туристи кон водопадите Марморе, една од најпознатите природни атракции во Италија.

Повредените биле пренесени во болниците во Терни, Перуџа, Сполето, Фолињо и Риети, додека на патниците кои не биле повредени, но останале без превоз по несреќата, им било обезбедено сместување во Терни.

Пројети им се заблагодари на службите за итна помош и на здравствениот систем на регионот Лацио за учеството во спасувачката операција, но не сакаше да коментира за причините за несреќата, наведувајќи дека истрагата е во тек.