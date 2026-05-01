Во напад со граната во предградие на сирискиот главен град повредено едно лице - Специјализирани тимови започнаа истрага за да ги утврдат околностите на инцидентот

Еден цивил е повреден денес во напад со граната врз автомобил во јужно предградие на Дамаск, Сирија, пренесува Анадолу.

Како што јави првично телевизијата Алихбарија, импровизирана експлозивна направа експлодирала во областа Сајида Зеинаб, во јужните предградија на главниот град.

Безбедносни извори за телевизискиот канал изјавија дека припадниците на Министерството за внатрешни работи се распоредени за да го обезбедат местото и да спречат приближување на цивилите.

Специјализирани тимови започнаа истрага за да ги утврдат околностите на инцидентот, додаваат изворите.

Подоцна е објавено дека експлозијата била предизвикана од граната фрлена врз цивилно возило, а не од импровизирана експлозивна направа.

Инцидентот се случува во период кога новата администрација на Сирија работи на зајакнување на безбедноста низ целата земја по соборувањето на Башар ал-Асад кон крајот на 2024 година, по 24 години на власт.

Асад избега во Русија, означувајќи го крајот на владеењето на партијата Баас од 1963 година. Преодна администрација предводена од претседателот Ахмед Ал-Шара ја презеде функцијата во јануари 2025 година.