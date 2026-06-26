- Епидемијата предизвикана од сојот бундибуџо зафати 34 здравствени зони и останува активна во три провинции, вклучително и Итури, која е епицентар на кризата, како и Северен Киву и Јужен Киву

Во Конго од ебола починаа над 300 лица - Епидемијата предизвикана од сојот бундибуџо зафати 34 здравствени зони и останува активна во три провинции, вклучително и Итури, која е епицентар на кризата, како и Северен Киву и Јужен Киву

Бројот на починати од вирусот ебола во Демократска Република Конго ја надмина бројката од 300 луѓе, соопштија денес здравствените власти, јавува Анадолу.

Епидемијата предизвикана од сојот бундибуџо зафати 34 здравствени зони и останува активна во три провинции, вклучително и Итури, која е епицентар на кризата, како и Северен Киву и Јужен Киву.

Од прогласувањето на епидемијата на 15 мај, бројот на заразени се искачи на 1.155 лица, од кои 304 починаа, соопшти Министерството за здравство, наведувајќи дека стапката на смртност изнесува 26,3%.

Министерството објави дека во Итури оздравеле уште 16 пациенти по негативните контролни тестови, со што вкупниот број на излекувани лица се искачи на 138.

Како што претходно вчера соопштија од Африканските центри за контрола и превенција на болести, за реализација на континенталниот план за одговор и подготвеност против еболата се потребни 1,4 милијарди долари.

Генералниот директор на Африканските центри за контрола на болести, Жан Касеја, на виртуелен брифинг за новинарите изјави дека финансирањето е потребно за комбинираните хуманитарни и здравствени аспекти на одговорот.

За време на состанокот на високо ниво, предводен од Африканската унија, африканските земји и нивните партнери ветија 910 милиони долари за борба против епидемијата.

Касеја истакна дека досега се исплатени само 13% од ветените средства за погодените земји и за тимовите што дејствуваат на терен.

Владата на Конго воведе задолжителен 21-дневен карантин за патниците што доаѓаат од подрачјата погодени од вирусот ебола, во обид да го запре ширењето на болеста.