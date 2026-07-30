Во ирански напад загина работник во кинеска компанија за градба во Кувајт

Rania R.a. Abushamala
30 Јули 2026•Ажурирано: 30 Јули 2026
Во ирански напад врз зграда што припаѓа на кинеска компанија во северен Кувајт загина еден работник, соопшти кувајтската Армија денес, јавува Анадолу.
Портпаролот на Министерството за одбрана, Сауд ал-Атван, изјави дека „иранската агресија“ ја погодила зградата, предизвикувајќи голема материјална штета.
Тој рече дека надлежните органи веднаш започнале со преземање на неопходните мерки за одговор на инцидентот во координација со другите агенции.
Кувајтските вооружени сили соопштија дека продолжуваат да ги извршуваат своите должности и да ги преземаат „сите неопходни мерки за заштита на суверенитетот на нацијата и зачувување на нејзината безбедност и стабилност.