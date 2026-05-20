Во израелски оган убиен палестински рибар, повредени се седум лица - Рибарот го загубил животот кога израелски воени бродови отвориле оган кон неговиот рибарски чамец во близина на областа Шеик Аџлин, југозападно од градот Газа

Палестински рибар е убиен, а седум лица се повредени во новите израелски напади врз Појасот Газа денес, што претставува ново прекршување на прекинот на огнот што е во сила од минатиот октомври, соопшти медицински извор, јавува Анадолу.

Изворот наведе дека рибарот го загубил животот кога израелски воени бродови отвориле оган кон неговиот рибарски чамец во близина на областа Шеик Аџлин, југозападно од градот Газа.

Пет лица, меѓу кои и деца, биле донесени во болницата „Ал-Шифа“ по израелскиот воздушен напад во кој цел била куќа во населбата Наср, западно од градот Газа, соопшти медицинскиот извор.

Очевидци изјавија дека израелските воени авиони нападнале без претходно предупредување, предизвикувајќи голема штета на куќата и околната област, како и пожар што екипите на цивилната заштита подоцна го ставиле под контрола.

Двајца Палестинци се ранети кога израелско беспилотно летало гаѓало група цивили во областа Маваси во Кан Јунис, во јужниот дел на Газа, додаде изворот.

Израелски воени возила стационирани во близина на таканаречената „Жолта линија“ отвориле оган кон палестинските области источно од градот Газа и источно од Џабалија во северниот дел на Газа.

„Жолтата линија“ се однесува на границата до која израелските сили се повлекоа во внатрешноста на Газа, како дел од втората фаза од планот објавен од американскиот претседател Доналд Трамп за ставање крај на војната во енклавата. Оваа линија ги одвојува областите под целосна израелска воена контрола.

Израелската армија продолжи со нападите низ Газа речиси секојдневно и покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 10 октомври 2025 година.

Според Министерството за здравство во Газа, најмалку 880 луѓе се убиени, а 2.605 се повредени во израелските напади од почетокот на прекинот на огнот.

Договорот за прекин на огнот беше постигнат по двегодишната војна на Израел, во која се убиени повеќе од 72.000 Палестинци, а над 172.000 се повредени и предизвикано е уништување на 90% од цивилната инфраструктура.