Во израелски напад со беспилотно летало во северниот дел на Газа загинаа петмина Палестинци, меѓу кои 3 деца

Петмина Палестинци, меѓу кои три деца, загинаа, а неколкумина се повредени кога израелски беспилотно летало погоди група цивили во Беит Лахија, во северниот дел на Појасот Газа, изјави медицински извор за Анадолу.

Изворот од болницата „Ал Шифа“ соопшти дека телата на петте жртви, вклучувајќи ги и трите деца, биле пренесени во установата заедно со голем број ранети, од кои едно лице е во критична состојба.

Очевидци изјавија дека израелскиот напад бил насочен кон група Палестинци собрани во близина на џамијата „Ал-Касам“ во таа област, предизвикувајќи повеќе жртви.

Според дописникот на Анадолу, амбулантни возила ги пренеле жртвите и повредените во болницата „Ал Шифа“.

Израел продолжи со секојдневните прекршувања на договорот за прекин на огнот постигнат минатиот октомври, при што се убиени 786 Палестинци, а ранети се 2.217, покажуваат податоците на Министерството за здравство во Газа.

Прекинот на огнот беше со цел да се стави крај на двегодишната израелска офанзива врз Газа, во која загинаа повеќе од 72.000 луѓе, а 172.000 беа ранети, а уништени беа и 90% од цивилната инфраструктура. ОН ги проценува трошоците за обнова на околу 70 милијарди долари.