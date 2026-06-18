- Во нападот е погодено возило во близина на кружниот тек Кфар Тебнит-Арнон во областа Набатије

Во израелски напад во Либан загина едно лице и покрај стапувањето во сила на договорот меѓу САД и Иран - Во нападот е погодено возило во близина на кружниот тек Кфар Тебнит-Арнон во областа Набатије

Едно лице загина, а друго е сериозно повредено денес во напад на израелско беспилотно летало чија цел бил автомобил во јужен Либан, јавуваат либанските државни медиуми, и покрај стапувањето во сила на договорот меѓу САД и Иран кој има за цел да ја прекине војната на сите фронтови, вклучително и во Либан, пренесува Анадолу.

Во нападот е погодено возило во близина на кружниот тек Кфар Тебнит-Арнон во областа Набатије, објави либанската Национална новинска агенција.

Инцидентот се случи во услови на континуирани тензии по должината на либанско-израелската граница, и покрај неодамнешниот договор меѓу Вашингтон и Техеран со цел прекин на непријателствата по нападите што Израел и САД ги започнаа против Иран на 28 февруари.

Иранските официјални лица постојано изјавуваа дека прекинот на израелските воени акции на регионалните фронтови, особено во Либан, е меѓу клучните цели на меморандумот за разбирање што се очекува да биде склучен меѓу Техеран и Вашингтон.

Израел продолжува да окупира области во јужен Либан, некои со децении, а други од почетокот на последниот конфликт меѓу двете страни. За време на неодамнешната воена кампања, израелските сили напредуваа повеќе од 10 километри на либанска територија.