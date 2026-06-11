- Медицински извор соопшти дека жена со тешки повреди пристигнала во болницата „Шифа“ во градот Газа по израелско пукање во областа Ататра, западно од Беит Лахија во северниот дел на Газа

Во израелски напади повредени тројца Палестинци во Газа, Армијата урна куќа на окупираниот Западен Брег - Медицински извор соопшти дека жена со тешки повреди пристигнала во болницата „Шифа“ во градот Газа по израелско пукање во областа Ататра, западно од Беит Лахија во северниот дел на Газа

Тројца Палестинци, меѓу кои и една жена, беа ранети денес во израелски оган во Појасот Газа, додека армиските сили урнаа палестинска куќа во изградба на окупираниот Западен Брег, јавува Анадолу.

Медицински извор соопшти дека жена со тешки повреди пристигнала во болницата „Шифа“ во градот Газа по израелско пукање во областа Ататра, западно од Беит Лахија во северниот дел на Газа.

Две лица со умерени повреди исто така пристигнале во Арапската баптистичка болница „Ал-Ахли“ откако израелско беспилотно летало експлодирало во близина на цивили на улицата „Кашко“ во населбата Зејтун, југоисточно од градот Газа, додаде изворот.

Локални извори наведуваат дека израелската артилерија гранатирала области источно од Кан Јунис во јужниот дел на Газа, додека израелски воени бродови со гранати и оган го нападнале западниот брег на градот.

Во централниот дел на Газа, израелски возила пукале со митралези кон области источно од бегалскиот камп Магази, при што не се пријавени повреди.

Според Министерството за здравство во Газа, најмалку 981 лице се убиени, а 3.104 се повредени од оган на израелската Армија и покрај прекинот на огнот што е во сила од 10 октомври 2025 година.

Од почетокот на геноцидната војна на Израел врз Газа во октомври 2023 година, околу 73.000 Палестинци се убиени, а повеќе од 173.000 се ранети, додека опсежното уништување зафати 90 % од цивилната инфраструктура на енклавата.

На окупираниот Западен Брег, израелските сили урнаа палестинска куќа во изградба во градот Кафр ад-Дик, западно од Салфит, изјавија локални извори за Анадолу.

Израелските војници упаднале во западниот дел на градот со воен булдожер и започнале со уривање на куќата, соопштија изворите.

Израелската Армија тврди дека уривањето е извршено бидејќи куќата била изградена без дозвола, според изворите.

Израел рутински урива палестински куќи и објекти во областите на Западниот Брег класифицирани како Зона Ц, наведувајќи ја како причина градбата без дозвола.

Според Договорот Осло II потпишан во 1995 година, Зоната Ц е под израелска цивилна, безбедносна и административна контрола и сочинува околу 60 % од Западниот Брег.

Договорот исто така го подели Западниот Брег на Зона А, под целосна палестинска контрола, и Зона Б, под израелска безбедносна контрола и палестинска цивилна и административна контрола.

Палестинците велат дека израелските власти генерално одбиваат да им издадат дозволи за градба во овие области, додека продолжуваат да ги прошируваат нелегалните населби изградени на окупирана земја.

Израелските власти извршиле 70 уривања во мај, при што биле засегнати 155 палестински објекти, вклучувајќи 39 населени куќи и 99 земјоделски објекти, соопшти палестинската Комисија за отпор против колонизацијата и Ѕидот.