Во израелски воздушен напад во јужен Либан убиени најмалку шест, а повредени седум лица - Израелските артилериски гранати во зори ги гаѓаа и перифериите на градовите Мансури и Маџдал Зун

Во израелски воздушен напад во текот на ноќта, чија цел била населена куќа во јужниот либански град Кфар Доунин, загинаа најмалку шест лица, а седум се повредени, објавија денес либанските државни медиуми, пренесува Анадолу.

Повредените се пренесени во болниците во Тир, соопшти државната новинска агенција.

Од 2 март, во израелските напади во Либан загинаа над 2.840 луѓе, повредени се над 8.690, а раселени се повеќе од 1,6 милиони луѓе, што е околу една петтина од населението, според либанските власти.

Израелската Армија ги продолжува секојдневните напади во Либан и размената на оган со либанската група Хезболах и покрај прекинот на огнот што беше објавен на 17 април и продолжен до 17 мај.