Во израелските напади врз Либан загинаа петмина, повредени се тројца болничари

Lina Altawell
06 Мај 2026•Ажурирај: 06 Мај 2026
Во нападите на израелските беспилотни летала и други воздушни напади низ Јужен и Источен Либан загинаа пет лица, повредени се тројца болничари, а оштетено е и училиште, соопштија локални и официјални либански извори, јавува Анадолу.
Две лица загинаа во нападите со беспилотни летала врз градот Мефдун, а воздушни напади беа извршени и врз областите меѓу Завтар ал-Шаркија и Завтар ал-Гарбија, објави денес либанската Национална новинска агенција.
Две лица загинаа во напад во кој е погоден домот на претседателот на општинскиот совет во градот Зелаја во западниот дел на Бека, а во тек се спасувачки операции, додаде агенцијата.
Претходно во Јужен Либан загина едно лице, а тројца болничари беа повредени во израелските напади врз неколку градови, објави агенцијата.
Израелско беспилотно летало погоди болничари од Исламската здравствена управа во градот Деир Кифа, при што тројца се повредени и пренесени се во блиските болници, според наводите.
Во израелскиот воздушен напад врз градот Адшит во областа Набатије загина едно лице, додаде агенцијата.
Израелски воени авиони извршија напади и врз градовите Ришкананија, Сафад ал-Батих, Барачит и Калавије, при што е предизвикана голема штета на училишна зграда во Бурџ Калавије, јавува агенцијата.
Израелската армија вчера изврши околу 60 напади врз Либан, во кои се убиени пет лица и има повредени, како дел од тековните непријателства што траат од 2 март.
И покрај прекинот на огнот од 17 април, кој е продолжен до 17 мај, израелската армија продолжува со секојдневните напади врз Либан и со уривање домови во десетици села, повторувајќи го своето повеќегодишно уништување на Газа.
Во израелските напади врз Либан од 2 март се убиени 2.702 лица, повредени се 8.311, а раселени се повеќе од 1,6 милиони луѓе, што е околу една петтина од населението, според последните официјални податоци.
Израел окупира области во Јужен Либан, вклучително и некои во кои е присутен со децении, како и други по војната во периодот од 2023 до 2024 година, а за време на тековниот конфликт напредуваше околу 10 километри во внатрешноста на јужната граница.