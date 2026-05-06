Во израелските напади врз Либан загинаа петмина, повредени се тројца болничари

Во нападите на израелските беспилотни летала и други воздушни напади низ Јужен и Источен Либан загинаа пет лица, повредени се тројца болничари, а оштетено е и училиште, соопштија локални и официјални либански извори, јавува Анадолу.

Две лица загинаа во нападите со беспилотни летала врз градот Мефдун, а воздушни напади беа извршени и врз областите меѓу Завтар ал-Шаркија и Завтар ал-Гарбија, објави денес либанската Национална новинска агенција.

Две лица загинаа во напад во кој е погоден домот на претседателот на општинскиот совет во градот Зелаја во западниот дел на Бека, а во тек се спасувачки операции, додаде агенцијата.

Претходно во Јужен Либан загина едно лице, а тројца болничари беа повредени во израелските напади врз неколку градови, објави агенцијата.

Израелско беспилотно летало погоди болничари од Исламската здравствена управа во градот Деир Кифа, при што тројца се повредени и пренесени се во блиските болници, според наводите.

Во израелскиот воздушен напад врз градот Адшит во областа Набатије загина едно лице, додаде агенцијата.

Израелски воени авиони извршија напади и врз градовите Ришкананија, Сафад ал-Батих, Барачит и Калавије, при што е предизвикана голема штета на училишна зграда во Бурџ Калавије, јавува агенцијата.

Израелската армија вчера изврши околу 60 напади врз Либан, во кои се убиени пет лица и има повредени, како дел од тековните непријателства што траат од 2 март.

И покрај прекинот на огнот од 17 април, кој е продолжен до 17 мај, израелската армија продолжува со секојдневните напади врз Либан и со уривање домови во десетици села, повторувајќи го своето повеќегодишно уништување на Газа.

Во израелските напади врз Либан од 2 март се убиени 2.702 лица, повредени се 8.311, а раселени се повеќе од 1,6 милиони луѓе, што е околу една петтина од населението, според последните официјални податоци.

Израел окупира области во Јужен Либан, вклучително и некои во кои е присутен со децении, како и други по војната во периодот од 2023 до 2024 година, а за време на тековниот конфликт напредуваше околу 10 километри во внатрешноста на јужната граница.