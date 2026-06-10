- Жртвите се регистрирани во време кога израелската Армија ги продолжи своите секојдневни напади и покрај договорот за прекин на огнот кој е на сила од октомври 2025 година

Во израелските напади во изминатите 24 часа во Газа убиени тројца Палестинци, бројот на жртви близу 73.000 - Жртвите се регистрирани во време кога израелската Армија ги продолжи своите секојдневни напади и покрај договорот за прекин на огнот кој е на сила од октомври 2025 година

Во израелските напади во Појасот Газа во изминатите 24 часа загинаа уште тројца Палестинци, со што бројот на жртвите од октомври 2023 година порасна на 72.991, соопшти денес Министерството за здравство во Газа, јавува Анадолу.

Министерството соопшти дека уште пет лица биле повредени од израелски оган.

Жртвите се регистрирани во време кога израелската Армија ги продолжи своите секојдневни напади и покрај договорот за прекин на огнот кој е на сила од октомври 2025 година.

Според Министерството, оттогаш, во овие прекршувања на прекинот на огнот загинале 981 лице, а 3.104 други биле повредени.

Договорот беше постигнат по двегодишната геноцидна војна на Израел, во која исто така беа уништени околу 90 отсто од цивилната инфраструктура во Појасот Газа.