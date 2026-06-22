- Екипите на цивилна заштита и Катарската меѓународна група за пребарување и спасување започнаа операции за пребарување на исчезнатите по експлозијата во индустрискиот град Рас Лафан

Во експлозија во фабрика во Катар повредени 54 лица, 18 се исчезнати - Екипите на цивилна заштита и Катарската меѓународна група за пребарување и спасување започнаа операции за пребарување на исчезнатите по експлозијата во индустрискиот град Рас Лафан

Најмалку 54 лица се повредени, а 18 се водат како исчезнати по експлозија во фабрика во Катар, соопшти Министерството за внатрешни работи на земјата рано утринава, пренесува Анадолу.

Министерството во објавата на американската компанија за социјални медиуми Х наведе дека екипите на цивилна заштита и Катарската меѓународна група за пребарување и спасување започнале операции за пребарување на исчезнатите по експлозијата во индустрискиот град Рас Лафан, која била предизвикана од технички инцидент.

Во претходната изјава вчера, Министерството соопшти дека не е регистрирано никакво истекување што би претставувало закана за јавната безбедност.

Во моментот не се достапни други детали.