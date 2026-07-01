- Падот е распространет на национално ниво, при што бројот на раѓања е намален во секоја сојузна покраина, освен во Хамбург, каде што стапката благо се зголеми на 1,24 деца по жена

Во Германија регистриран најмал број родени бебиња во последните речиси 30 години - Падот е распространет на национално ниво, при што бројот на раѓања е намален во секоја сојузна покраина, освен во Хамбург, каде што стапката благо се зголеми на 1,24 деца по жена

Германија минатата година ја забележа најниската стапка на фертилитет во последните речиси три децении, покажуваат официјалните податоци објавени денес, што ја зголемува загриженоста за стареењето на населението во земјата и неговото влијание врз економијата, јавува Анадолу.

Сојузниот завод за статистика соопшти дека просечниот број деца по жена во 2025 година паднал на 1,32, во споредба со 1,35 претходната година. Тоа е најниско ниво од 1997 година.

Падот е распространет на национално ниво, при што бројот на раѓања е намален во секоја сојузна покраина, освен во Хамбург, каде што стапката благо се зголеми на 1,24 деца по жена. Источните покраини продолжија да бележат пониски бројки од западна Германија, а најголем пад е регистриран во Мекленбург-Западна Померанија, каде што стапката се намали за 6,3 отсто, на 1,21.

Намалувањето на стапката на фертилитет се одрази и кај германските и кај странските државјанки. Кај германските државјанки, просечниот број деца по жена се намали на 1,20. Жените со странско државјанство имаа повисока стапка, од 1,78 деца по жена, иако и таа е помала во споредба со 1,84 од претходната година.