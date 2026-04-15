Во Високиот суд на Израел се одржува расправа за смена на министерот за национална безбедност Бен-Гвир

Во Високиот суд на правдата на Израел денес се одржува расправа по поднесената петиција со која се бара смена на министерот за национална безбедност од екстремната десница, Итамар Бен-Гвир, поради наводи за негово мешање во работата на израелската полиција, јавува Анадолу.

Поради страв од потенцијални немири во судницата, судиите одлучија расправата да се одржи без присуство на јавноста, но со директен пренос на постапката, јави дописникот на Анадолу.

Пред почетокот на расправата, десетици поддржувачи на Бен-Гвир се собраа пред зградата на судот, носејќи транспаренти со пораки: „Време е да му кажеме на Високиот суд: 'Доста е' и 'Стоп за судската диктатура'.“

Израелскиот министер за правда, Јарив Левин, пак, изјави дека Владата нема да почитува никаква одлука на Високиот суд со која би се наложило разрешување на Бен-Гвир, пренесе весникот „Тајмс оф Израел“.

Поднесувачите на петицијата бараат од премиерот Бенјамин Нетанјаху да го разреши Бен-Гвир поради наводите за негово „повторено и незаконско мешање во работата на полицијата, политизација на полициските именувања и директно мешање во полициските истраги“, наведуваат израелските медиуми.