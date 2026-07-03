- „Граѓаните буквално се препуштени на својата судбина, Владите не успеаја да се организираат, а на повидок нема никакво решение за во иднина“

Во Белгија пропусти во справувањето со топлотниот бран и зголемен број смртни случаи - „Граѓаните буквално се препуштени на својата судбина, Владите не успеаја да се организираат, а на повидок нема никакво решение за во иднина“

Белгискиот министер за здравство, Франк Ванденбруке, денеска потврди дека бројот за итни случаи 112 „не функционирал правилно“ за време на минатонеделниот топлотен бран, додека во земјата се разгорува политичката дебата поради порастот на стапката на смртност, пренесува Анадолу.

Зборувајќи за одговорот на Владата, Ванденбруке истакна дека болниците биле подготвени, а установите за нега биле однапред информирани за екстремните температури, пренесе холандскиот јавен сервис ВРТ.

„Ова е општествен проблем: жртви се постарите лица, луѓето што живеат сами и социјално ранливите категории. Општеството мора да се соочи со ова“, рече тој, додавајќи дека ваквите предизвици не можат да се решат само со административни одлуки.

Министерот упати остри критики за работата на телефонската линија 112 и побара од министерот за внатрешни работи, Бернард Квинтин, итно да го реши овој пропуст.

„Верувам дека 112 не функционираше правилно минатиот викенд“, рече тој.

Ванденбруке побара и евалуација на одговорот на топлотниот бран од страна на Групата за управување со ризици, а за следната среда е закажан состанок со официјални претставници од јавното здравство.

Овие реакции уследија по известувањата дека во периодот од 18 до 29 јуни, кога земјата беше зафатена од силен топлотен бран, починале 1.222 лица повеќе од очекуваното.

Претседателот на Валонската социјалистичка партија, Пол Магнет, ја критикуваше федералната влада, обвинувајќи ја за неактивност.

На американската платформа за социјални медиуми Х, тој напиша дека не е преземена „ниту една мерка“ и ја опиша реакцијата на Владата како „летаргична“.

„Граѓаните буквално се препуштени на својата судбина, Владите не успеаја да се организираат, а на повидок нема никакво решение за во иднина“, напиша Магнет.

Лидерот на Фламанската партија на зелените, Ајмен Хорч, исто така ја доведе во прашање подготвеноста на Владата и побара сеопфатен план за топлотни бранови, кој би вклучил подобри мерки за ладење на објектите.

„Политичарите кои климатската политика ја нарекуваат прескапа, невозможна или неразумна, ги доведуваат луѓето во опасност. Решенијата се познати. Она што недостасува се членови на Владата кои ќе се осмелат да ги спроведат“, истакна Хорч на Х.

Хорч повика на итен план за подготвеност за идни топлотни бранови, предлагајќи отворање јавни простори за ладење, поголем пристап до базени и спроведување на план за климатизација во домовите за стари лица и училиштата.