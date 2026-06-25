- Министрите за надворешни работи на земјите на Советот за заливска соработка и државниот секретар на САД разговараат за Меморандумот за Иран, транзитот низ Ормускиот Теснец и регионалната стабилност

Во Бахреин започна заеднички министерски состанок меѓу земјите од Персискиот Залив и САД - Министрите за надворешни работи на земјите на Советот за заливска соработка и државниот секретар на САД разговараат за Меморандумот за Иран, транзитот низ Ормускиот Теснец и регионалната стабилност

Денес во главниот град на Бахреин, Манама, започна заеднички министерски состанок меѓу Советот за заливска соработка (СЗС) и САД, јавува Анадолу.

Зборувајќи на отворањето, бахреинскиот министер за надворешни работи Абдулатиф бин Рашид ал-Зајани ги поздрави дипломатските напори што доведоа до прекин на непријателствата во регионот и потпишувањето Меморандум меѓу Вашингтон и Техеран.

Тој исто така го пофали обновувањето на слободната пловидба низ Ормускиот Теснец, истакнувајќи го потегот на Мускат за воспоставување привремен поморски коридор за бродови како конкретен чекор кон регионална стабилност.

„Ова е охрабрувачки напредок“, рече Ал-Зајани.

„Но исто така е важно Иран целосно да ги исполни своите обврски, вклучително и оние од Меморандумот за разбирање, како и да се спречи Иран да дојде до нуклеарно оружје и да се зачува слободата на пловидба“, додаде тој.

На состанокот учествуваат министрите за надворешни работи на шесте земји членки на СЗС – Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Катар, Кувајт, Оман и Бахреин – заедно со високи американски претставници, меѓу кои и државниот секретар Марко Рубио.

Рубио, кој пристигна во Бахреин доцна синоќа како дел од неговата турнеја низ Персискиот Залив од 23 до 25 јуни, учествуваше на отворањето на состанокот.

СЗС и Вашингтон редовно одржуваат консултации за регионална безбедност, политичка координација и економска соработка во услови на тековните случувања на Блискиот Исток.