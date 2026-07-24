Во американските напади околу иранскиот град Ахваз загинаа четири лица, сирени се огласија во Јордан и Кувајт - Во американските напади повредени се пет лица

Во американските напади врз областите во близина на југозападниот ирански град Ахваз загинаа четири лица, а пет се повредени. Во меѓувреме, според иранските медиуми, денес се огласија сирени за воздушен напад во главниот град на Јордан, а беа пријавени и експлозии во близина на американските воени бази во Кувајт, пренесува Анадолу.

Полудржавната иранска новинска агенција „Тесним“ , повикувајќи се на губернијата на провинцијата Хузестан, соопшти дека жртвите настрадале во американските напади врз областите околу Ахваз.

​​​​​​​Одделно, иранските медиуми објавија дека сирени за воздушен напад биле активирани во главниот град на Јордан, Аман.

Агенцијата „Тесним“, исто така, се повика на првичните извештаи во кои се тврди дека ракетен напад бил насочен кон воздухопловната база Мувафак ал-Салти во Јордан.

Во меѓувреме, државната новинска агенција ИРНА, повикувајќи се на ирачката телевизиска мрежа Ал-Ахд, објави дека силни експлозии се слушнале во неколку области на Кувајт, при што експлозиите наводно се слушнале дури и во Јужен Ирак поради нивниот интензитет.

„Саберин њуз“, ирачки медиум поврзан со милиции поддржани од Иран, исто така, тврдеше дека експлозии имало во близина на американските воени бази во Кувајт по тринаесеттата последователна ноќ на американски напади врз Иран.

Нема непосредна потврда од јорданските и кувајтските власти во врска со овие известувања.