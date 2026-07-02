- Повеќе од 24 милиони гласачи ќе избираат членови на Националното собрание со 407 места на вторите избори за претставници во законодавниот дом од протестите во 2019 година

Во Алжир се одржуваат вторите парламентарни избори од протестите во 2019 година - Повеќе од 24 милиони гласачи ќе избираат членови на Националното собрание со 407 места на вторите избори за претставници во законодавниот дом од протестите во 2019 година

Гласачките места низ Алжир се отворија денес за вторите парламентарни избори во земјата од протестите во 2019 година, што доведе до оставка на поранешниот претседател Абделазиз Бутефлика, јавува Анадолу.

Државната телевизија соопшти дека гласачките места се отвориле во 8 часот по локално време во сите 69 провинции, а гласањето ќе продолжи до 19 часот.

Телевизиските снимки го покажаа почетокот на гласањето на гласачките места во југозападните провинции Тиндуф и Бешар, како и во источната погранична провинција Тебеса.

Повеќе од 24 милиони гласачи ќе избираат членови на Националното собрание со 407 места на вторите избори за претставници во законодавниот дом од протестите во 2019 година.

Собранието опфаќа 12 места резервирани за Алжирци кои живеат во странство.

Протестното движење од 2019 година, познато како движењето Хирак, стави крај на 20-годишното владеење на Бутефлика по месеци национални демонстрации.