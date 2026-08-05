- Осомничениот е идентификуван како 38-годишниот Џенин Џон Таеле од Дауни, Калифорнија

Вооружен маж приведен пред голф-клубот на Трамп во пресрет на посетата на претседателот на Калифорнија - Осомничениот е идентификуван како 38-годишниот Џенин Џон Таеле од Дауни, Калифорнија

Вооружен маж е приведен пред голф-клубот на американскиот претседател Доналд Трамп во Јужна Калифорнија, во пресрет на неговата планирана посета на Лос Анџелес, објавија вчера локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Повикувајќи се на Канцеларијата на шерифот на округот Лос Анџелес, медиумите јавија дека заменик-шерифите во неделата привеле сомнително лице пред голф-клубот „Трамп нешнал голф-клаб“ откако федерални агенти пријавиле дека забележале лице како се движи низ имотот.

Осомничениот е идентификуван како 38-годишниот Џенин Џон Таеле од Дауни, во американската сојузна држава Калифорнија. Властите соопштија дека при приведувањето бил вооружен, а истовремено е предмет на истрага на Полициската управа на Ел Сегундо во врска со случај на грабеж.

Според известувањата на медиумите, засега нема индиции дека осомничениот планирал напад врз Трамп, но истрагата продолжува.