- Еден офицер е потешко повреден, а друг офицер и двајца војници се здобиле со полесни повреди во инцидентот „како резултат на блиска борба“ во Јужен Либан

Вооружен маж повреди четворица израелски војници во судир во Либан, соопшти израелската армија - Еден офицер е потешко повреден, а друг офицер и двајца војници се здобиле со полесни повреди во инцидентот „како резултат на блиска борба“ во Јужен Либан

Вооружен маж вчера повреди четворица израелски војници во Јужен Либан, соопшти денес израелската армија, пренесува Анадолу.

Во соопштението се наведува дека еден офицер е потешко повреден, а друг офицер и двајца војници се здобиле со полесни повреди во инцидентот „како резултат на блиска борба“ во Јужен Либан.

Повредените се пренесени во болница за медицински третман и известени се нивните семејства, соопшти армијата.

Израелскиот портал „Унет“ објави дека инцидентот се случил во јужниот либански град Беит Јахун.

Повикувајќи се на портпаролот на израелската армија, весникот наведе дека напаѓачот фрлил рачна граната врз израелските сили пред да биде убиен.

Израелските власти продолжуваат да инсистираат на одржување контрола врз окупираните подрачја во Јужен Либан и покрај неодамнешниот договор меѓу САД и Иран во кој се предвидува почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан.

Израел и понатаму окупира делови од Јужен Либан, некои со децении, а други се заземени за време на војната во 2023–2024 година. За време на последната офанзива израелските сили напредувале повеќе од 10 километри во либанска територија.

Во израелските напади врз Либан од 2 март 2026 година досега се убиени над 4.100 луѓе, повредени се над 12.000, а раселени се повеќе од 1 милион луѓе, според либански официјални податоци.