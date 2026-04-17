- Инцидентот се случил на плоштадот „Медаље д'Оро“, каде што најмалку тројца напаѓачи пристигнале со приватен автомобил со лажни регистарски таблички.

Вооружени лица во Италија држеле 25 заложници во банка, па побегнале низ тунел - Инцидентот се случил на плоштадот „Медаље д'Оро“, каде што најмалку тројца напаѓачи пристигнале со приватен автомобил со лажни регистарски таблички.

Обид за грабеж на банка во Јужна Италија се претвори во напната заложничка криза во која вооружени лица држеле 25 луѓе заробени во филијала во Неапол, пред да побегнат преку тунел, објави денес „Раи њуз“, пренесува Анадолу.

Инцидентот се случил на плоштадот „Медаље д'Оро“, каде што најмалку тројца напаѓачи пристигнале со приватен автомобил со лажни регистарски таблички. Тие влегле во банката вооружени и со покриени лица и вработените и клиентите ги задржале како заложници.

Полицијата веднаш ја опколи областа и започна обемна операција што траеше неколку часа.

На крајот пожарникарите успеаја да влезат во зградата кршејќи прозорец, со што овозможија ослободување на сите заложници во четвртокот околу 13:30 часот по локално време.

Официјални лица потврдија дека на шестмина им била укажана медицинска помош поради претрпен шок, но никој не бил хоспитализиран.

Подоцна попладнето, околу 16:30 часот, елитната Група за специјални интервенции на италијанските карабинери упадна во просториите на зградата.

Сведоци пријавија дека слушнале истрели за време на операцијата што траела околу 30 минути.

Сепак, во банката не бил пронајден ниеден од осомничените.

Истражителите откриле дупка во подот и се верува дека разбојниците ја искористиле за бегство, најверојатно преку тунел.

Властите започнаа потера по осомничените, а истрагата за случајот е во тек.