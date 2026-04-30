Воен советник на Иран рече дека блокадата на САД „ќе пропадне“, во спротивно најави конфронтација - Мохсен Резаи рече дека Иран има повеќе начини да ја заобиколи блокадата, нагласувајќи дека напорите за нејзино наметнување нема да успеат

Висок воен советник на врховниот лидер на Иран денес изјави дека блокадата на САД врз иранските пристаништа „ќе пропадне“, предупредувајќи дека Техеран може да избере конфронтација доколку таа продолжи, јавува Анадолу.

Во изјавата емитувана рано утринава на државната телевизија, Мохсен Резаи рече дека Иран има повеќе начини да ја заобиколи блокадата, нагласувајќи дека напорите за нејзино наметнување нема да успеат.

Тој додаде дека доколку блокадата продолжи, Иран може да прибегне кон конфронтација за да ја разбие.

Резаи, исто така, ги претстави можните сценарија во случај на друга војна, велејќи дека таа веројатно би била фокусирана на јужните крајбрежни области, проширувајќи се кон Исфахан, со одредени активности во западниот дел на земјата.

Тој предупреди дека таквиот конфликт би можел да вклучува бомбардирања и атентати во Техеран.

САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран на 28 февруари, на што Техеран одговори со напади врз Израел и други земји во регионот кои се домаќини на американски воени капацитети.

Во американско-израелските бомбардирања загинаа повеќе од 3.300 луѓе пред Вашингтон и Техеран да објават двонеделен прекин на огнот на 8 април, со посредство на Пакистан.

Иако првично беше предвидено да истече на 22 април, американскиот претседател Доналд Трамп на 21 април објави неодредено продолжување на прекинот на огнот, на барање на пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф и началникот на Армијата, Асим Мунир.