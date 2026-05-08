Воени претставници ќе се приклучат на претстојните преговори меѓу Либан и Израел во Вашингтон

Воени официјални претставници од Израел и Либан се очекува да учествуваат на третата рунда индиректни преговори закажани за следната недела во Вашингтон, објави израелскиот јавен сервис КАН, пренесува Анадолу.

Повикувајќи се на политички извори, јавниот сервис вчера објави дека на претстојните разговори ќе учествуваат дипломати од Израел, Либан и САД, заедно со официјални претставници на израелската Армија и веројатно претставници на либанската војска.

Според наводите, воените претставници се вклучени во преговорите за да ги прецизираат мапите и мерките кои треба да се преземат, за продолжување на прекинот на огнот.

Либанските власти досега не дадоа коментар во врска со наводите.

Јавниот сервис додаде дека израелската Армија се подготвува да го испрати шефот на својот Сектор за стратегија, Амичаи Левин, по добивањето одобрение од министерот за одбрана Израел Кац.

Сепак, се наведува дека природата на учеството сè уште не е финализирана, односно дали тоа ќе биде преку директно вклучување во преговорите или со ограничување на нивната улога на обезбедување теренски брифинзи и безбедносни процени за делегациите што учествуваат.

Либанските и израелските официјални претставници ќе одржат уште една рунда преговори во Вашингтон додека се приближува истекот на продолжениот прекин на огнот на 17 мај, според претставник на Стејт департментот.

„Разговори ќе има следниот четврток и петок“, изјави официјалниот претставник за Анадолу денес, без да даде дополнителни детали за учесниците или агендата.

Од 2 март, израелските напади врз Либан убија најмалку 2.727 луѓе, ранија 8.438 и раселија повеќе од 1,6 милиони луѓе, околу една петтина од населението, според последните официјални бројки.

„Израел под своја окупација држи делови од јужен Либан – некои се под негова контрола со децении, а други се заземени по војната во 2023-2024 година. Во актуелниот конфликт, израелската војска има напреднато околу 10 километри навнатре од јужната граница на Либан.“