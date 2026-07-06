- Канцеларијата за медиуми на Владата во Газа соопшти дека ги завршила административните и правните подготовки неопходни за примопредавање на владиниот систем во Газа

Владата во Газа го распушти раководното тело за да го олесни трансферот на администрацијата - Канцеларијата за медиуми на Владата во Газа соопшти дека ги завршила административните и правните подготовки неопходни за примопредавање на владиниот систем во Газа

Владата во Газа денес објави дека го распушта својот Комитет за вонредни состојби и дека неговиот вршител на должноста претседавач поднел оставка, како дел од подготовките за трансфер на администрацијата на енклавата кон Националниот комитет за администрација на Газа (NCAG), јавува Анадолу.

Канцеларијата за медиуми на Владата во Газа соопшти дека ги завршила административните и правните подготовки неопходни за примопредавање на владиниот систем во Газа.

Оттаму соопштија дека подготовките биле презентирани пред национален тим што ги претставува палестинските фракции и политички сили, Високиот комитет на клановите и племињата, како и пред организации на граѓанското општество, во присуство на набљудувач од Обединетите нации.

Според соопштението, вршителот на должноста шеф на Комитетот за следење на владините активности и претседавач со Комитетот за вонредни состојби, Мухамед Абдул Калек ал-Фара, поднел оставка, а Комитетот за вонредни состојби е формално распуштен со цел да се олесни административната транзиција.

НЦАГ се дефинира како неполитичко тело надлежно за управување со секојдневните цивилни прашања на територијата. Иако е составен од истакнати палестински национални фигури и од средината на јануари работи од Каиро, комитетот сè уште не ги има преземено своите активности директно од Појасот Газа.